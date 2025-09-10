Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

10 сентября, 15:15

В Германии депутата наказали на €2 тысячи за поездку в Россию

Депутата бундестага от АдГ Моосдорфа оштрафовали на € 2 тысячи за поездку в РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Piotr Piatrouski

Две тысячи евро штрафа придётся заплатить депутату бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маттиасу Моосдорфу за поездку в Россию, о которой он не уведомил свою фракцию. Об этом сообщает издание Politico.

«Моосдорф должен выплатить наложенный фракцией штраф в размере 2 тысяч евро после поездки в Россию, о которой он не уведомил [фракцию]… Кроме того, он не будет иметь права выступать в течение шести недель на заседаниях», — указано в статье.

О какой именно поездке идёт речь неизвестно, однако сам Моосдорф с выдвинутым наказанием не согласен. Он утверждает, что был в России на праздновании дня рождения, куда его пригласили в качестве виолончелиста.

Ранее в партии АдГ решили рассмотреть вопрос об исключении из своих рядов Тима Шрамма, который тайно участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ. В партии заявили, что его служба в украинской армии и последующие публичные комментарии о боевом опыте «серьёзно нарушили принципы и порядок партии».

Полина Никифорова
