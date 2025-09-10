В Германии депутата наказали на €2 тысячи за поездку в Россию

Две тысячи евро штрафа придётся заплатить депутату бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маттиасу Моосдорфу за поездку в Россию, о которой он не уведомил свою фракцию. Об этом сообщает издание Politico.

«Моосдорф должен выплатить наложенный фракцией штраф в размере 2 тысяч евро после поездки в Россию, о которой он не уведомил [фракцию]… Кроме того, он не будет иметь права выступать в течение шести недель на заседаниях», — указано в статье.

О какой именно поездке идёт речь неизвестно, однако сам Моосдорф с выдвинутым наказанием не согласен. Он утверждает, что был в России на праздновании дня рождения, куда его пригласили в качестве виолончелиста.