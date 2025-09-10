Заряд бодрости для грядок: Садовод рассказала, что класть в компост для богатого урожая

Состав компоста крайне важен для получения хорошего урожая. Секретами правильного компостирования поделилась с URA.ru садовод с 30-летним стажем, блогер и автор книги «Не просто огород» Светлана Самойлова.

Эксперт пояснила, что компост – это органическое удобрение, получаемое из растительных остатков, таких как трава, листья и очистки. Под действием микроорганизмов эти материалы разлагаются, превращаясь в ценную, рассыпчатую массу тёмного цвета. Компост улучшает структуру почвы, обогащает её питательными веществами и повышает её влагоудерживающую способность.

Самое важное правило: никогда не бросать в компостную яму мясо, рыбу, молоко и жир. Эти продукты не перегнивают, а начинают плохо пахнуть и привлекают крыс и мух.

Процесс компостирования должен быть непрерывным. Оптимально делать новые закладки слоями каждые 1–2 недели. Для постоянного наличия готового удобрения Самойлова рекомендует организовать две кучи: одна будет наполняться, а вторая — созревать в течение 3–12 месяцев. Эксперт также предупредила, что компостную кучу необходимо формировать на поверхности земли в специальных коробах с щелями для доступа воздуха, а не в ямах, где начинается гниение.

«Я абсолютно не опасаюсь отправлять больные листья в компост. Настоящий компост — это топка с высокой температурой, при которой споры грибковых болезней не выживают», — заявила Светлана Самойлова.

Когда компостный короб заполнен, его накрывают плёнкой, однако с приходом зимы укрытие убирают — это позволяет массе пропитаться талой водой. Чтобы предотвратить появление неприятного запаха и не приманивать грызунов, все пищевые отходы следует сразу засыпать слоем грунта или опилок.