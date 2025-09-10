Из-за удара Израиля по Сане погибло девять человек, более 115 пострадали
Обложка © ТАСС / ЕРА / YAHYA ARHAB
Вследствие авиаударов, нанесенных Израилем по Сане и провинции Эль-Джауф, которые контролируются хуситами из движения «Ансар Аллах», как минимум 9 человек погибли, а 118 получили ранения. Эти данные были озвучены Министерством здравоохранения хуситов.
«По предварительным данным, в результате израильской агрессии в столице Сане и провинции Эль-Джауф погибли 9 человек, 118 пострадали», — приводит заявление министерства здравоохранения хуситов принадлежащий повстанцам телеканал Al Masirah.
Как ранее сообщалось, Израиль нанёс авиаудары по объектам хуситов в столице Йемена и провинции Эль-Джауф. По данным пресс-службы ЦАХАЛ, удары были нанесены по военным целям, включая лагеря боевиков, пресс-центр и топливные хранилища.