Из-за удара Израиля по Сане погибло девять человек, более 115 пострадали

Вследствие авиаударов, нанесенных Израилем по Сане и провинции Эль-Джауф, которые контролируются хуситами из движения «Ансар Аллах», как минимум 9 человек погибли, а 118 получили ранения. Эти данные были озвучены Министерством здравоохранения хуситов.

«По предварительным данным, в результате израильской агрессии в столице Сане и провинции Эль-Джауф погибли 9 человек, 118 пострадали», — приводит заявление министерства здравоохранения хуситов принадлежащий повстанцам телеканал Al Masirah.