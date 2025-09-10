Армия Израиля после удара по Дохе разбомбила столицу ещё одного государства
Al Masirah: Израиль атаковал столицу Йемена Сану
Израильские ВВС нанесли авиаудар по столице Йемена Сане, находящейся под контролем движения «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом сообщил телеканал Al Masirah, связанный с повстанцами.
Армии обороны Израиля подтвердила удар. Согласно заявлению израильских военных, были поражены военные объекты хуситов.
«Среди пораженных целей были военные лагеря, где были выявлены боевики террористического режима [хуситов], штаб-квартира хуситской армейской службы по связям с общественностью и топливохранилище, использовавшееся террористическим режимом для террористической деятельности», — сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.
Похоже, что Израиль совершенно не ограничивает себя в проведении военных операций в регионе. Напомним, что вчера ВВС ЦАХАЛ атаковали столицу Катара Доху, удар пришёлся по штаб-квартире палестинского движения ХАМАС. Сообщали, что раздалось по меньшей мере 10 мощных взрывов, а несколько лидеров движения погибли. После этого катарцы объявили, что сворачивают своё посредничество в урегулировании израильско-палестинского конфликта. С осуждением агрессии выступили и в ООН, а Совбез всемирной организации запланирован экстренное заседание по этому вопросу. А ещё недовольство ударом выразил президент США Дональд Трамп, заявивший, что эти действия не отвечают ничьим интересам.