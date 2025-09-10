Армия Израиля после удара по Дохе разбомбила столицу ещё одного государства

Израильские ВВС нанесли авиаудар по столице Йемена Сане, находящейся под контролем движения «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом сообщил телеканал Al Masirah, связанный с повстанцами.

«Среди пораженных целей были военные лагеря, где были выявлены боевики террористического режима [хуситов], штаб-квартира хуситской армейской службы по связям с общественностью и топливохранилище, использовавшееся террористическим режимом для террористической деятельности», — сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.