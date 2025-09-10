Глава РФПИ Кирилл Дмитриев призвал поддерживать мировых политиков, выступающих за мир и глобальную безопасность. Данное заявление он сделал в своём аккаунте в социальной сети X.

«Давайте будем приветствовать голоса разума по всему миру, которые хотят мира и глобальной безопасности», — написал он.

Среди таких личностей он отметил министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, который противостоит воинственной риторике главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Глава РФПИ подчеркнул важность позиции Сийярто, предупреждающего о недопустимости втягивания ЕС в эскалацию международных конфликтов.