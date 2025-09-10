Шедевр, забытый на века: В Париже нашли картину Рубенса, которую 400 лет считали утраченной

Во Франции обнаружена считавшаяся утраченной картина Питера Пауля Рубенса «Распятие Христа», созданная в 1613 году. Данную информацию передаёт AFP со ссылкой на главу парижского аукционного дома Osenat Жан-Пьер Осена.

Уникальная находка была сделана во время подготовки к продаже одного из столичных особняков в 2024 году. Экспертиза историка искусства Нила Буттнера подтвердила подлинность произведения, размеры которого составляют 105,5x72,5 см.

По мнению специалистов, работа была создана Рубенсом для частного собрания, а в XIX веке принадлежала французскому художнику Вильяму Бугро, после чего перешла к владельцам особняка, где и хранилась до настоящего времени. Осена охарактеризовал находку как крайне редкое и потрясающее открытие, отметив отличную сохранность полотна. Картина будет выставлена на аукционе 30 ноября текущего года.

«Картина Рубенса, никогда не встречавшаяся на рынке, главное открытие для истории искусства. Шедевр, забытый на века станет центральным элементом важной распродажи старинных картин 30 ноября», — говорится в сообщении.