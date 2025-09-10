Илон Маск уже не первый: Названо имя самого богатого человека в мире

Основатель американской софтверной группы Oracle Ларри Эллисон стал самым богатым человеком в мире, опередив предпринимателя Илона Маска. Это следует из подсчётов агентства Bloomberg.

В среду состояние Эллисона увеличилось на 101 миллиард долларов, составив 393 миллиарда, что на восемь миллиардов больше, чем у Маска. В Bloomberg отметили, что это самый большой прирост богатства за один день, когда-либо зафиксированный агентством.

Эллисон возглавил топ самых богатых людей мира впервые. Это произошло благодаря резкому росту стоимости акций Oracle, которая 10 сентября на Уолл-стрит увеличилась более чем на 40 процентов. Как отмечают в AFP, облачная деятельность демонстрирует интенсивный рост благодаря высокому спросу на искусственный интеллект.