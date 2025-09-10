Браконьеры застрелили краснокнижную рысь под Калининградом

В Калининградской области завели уголовное дело по факту незаконной охоты на рысь, занесённую в Красную книгу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале местной прокуратуры.

Согласно версии органа предварительного расследования, неизвестные браконьеры застрелили дикую кошку во время незаконной охоты в лесополосе близ населённого пункта Добрино, расположенного в Гурьевском районе. В настоящее время полиция ведёт поиски злоумышленников, причастных к убийству редкого животного. Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная охота». Ход расследования находится под контролем районной прокуратуры.

Ранее Южноафриканский университет объявил о начале кампании по борьбе с браконьерством. В рамках этой инициативы учёные вводят радиоактивные изотопы в рога носорогов. Утверждается, что данное вещество не представляет опасности для животных, но его легко обнаружить. Проект реализуют Университет Витватерсранда, специалисты в области ядерной энергетики и защитники дикой природы. Учёные уже провели инъекции пяти носорогам и надеются, что эта мера поможет остановить сокращение их численности.