10 сентября, 21:27

У пенсионерки из Суджи обнаружили запущенный рак после года в оккупации ВСУ

Lenta.ru: Голод и стресс вызвали рак у беженки, пережившей оккупацию Суджи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Guschenkova

Врачи обнаружили рак в запущенной стадии у беженки из Курской области Валентины Ушкаловой, которая в течение года жила под оккупацией Вооружённых сил Украины (ВСУ). Россиянка сначала пряталась в руинах своего дома, а потом в суджанском интернате и лагере беженцев. Об этом сообщает «Лента.ру».

Как сообщила дочь Ушкаловой Юлия Мозжухина, врачи полагают, что болезнь возникла из-за тяжелейшего стресса и голода. Россиянка перенесла хирургическое вмешательство, после которого начались осложнения: злокачественная опухоль дала метастазы в печень. В настоящее время пенсионерка находится в реанимации.

В августе прошлого года, после вторжения украинских боевиков в Курскую область, приграничный населённый пункт Малая Локня был практически полностью разрушен. Пенсионеры Валентина и Александр Ушкаловы не смогли вовремя выехать из села. Позже российские военные попытались их эвакуировать, но попытка не увенчалась успехом.

Ранее жительница курского посёлка Мирный Валентина Ревина, которую насильно вывезли в Сумскую область после ракетного удара по интернату в Судже, рассказала о подробностях пребывания в украинском плену. Особое впечатление на неё произвёл визит украинского уполномоченного по правам человека. По её словам, ему было важно донести до них мысль, что их считают врагами, напавшими на Незалежную, и что эта история будет передана будущим поколениям.

