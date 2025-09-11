У пенсионерки из Суджи обнаружили запущенный рак после года в оккупации ВСУ

Врачи обнаружили рак в запущенной стадии у беженки из Курской области Валентины Ушкаловой, которая в течение года жила под оккупацией Вооружённых сил Украины (ВСУ). Россиянка сначала пряталась в руинах своего дома, а потом в суджанском интернате и лагере беженцев. Об этом сообщает «Лента.ру».

Как сообщила дочь Ушкаловой Юлия Мозжухина, врачи полагают, что болезнь возникла из-за тяжелейшего стресса и голода. Россиянка перенесла хирургическое вмешательство, после которого начались осложнения: злокачественная опухоль дала метастазы в печень. В настоящее время пенсионерка находится в реанимации.

В августе прошлого года, после вторжения украинских боевиков в Курскую область, приграничный населённый пункт Малая Локня был практически полностью разрушен. Пенсионеры Валентина и Александр Ушкаловы не смогли вовремя выехать из села. Позже российские военные попытались их эвакуировать, но попытка не увенчалась успехом.