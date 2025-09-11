Мессенджер MAX
10 сентября, 21:52

Кадыров опубликовал видео уничтожения украинской САУ на Сумском направлении

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров показал кадры поражения украинской самоходной артиллерийской установки в районе Сумской области. Видеозапись опубликована в его Telegram-канале.

Момент поражения САУ ВСУ. Видео © Telegram / Kadyrov_95

«На Сумском направлении группа «Сида» из знаменитого отряда «Аида» спецназа «АХМАТ» МО РФ успешно поразила украинскую самоходную артиллерийскую установку. Удар с воздуха был нанесён, как и всегда, с хирургической точностью», — говорится в сообщении.

Ранее в российских силовых структурах заявили о ликвидации подполковника Валерия Гончара из бригады территориальной обороны Украины. Он командовал артиллерийской батареей одного из батальонов 116-й бригады теробороны.

Обложка © Telegram / Kadyrov_95

Тимур Хингеев
