Кадыров опубликовал видео уничтожения украинской САУ на Сумском направлении

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров показал кадры поражения украинской самоходной артиллерийской установки в районе Сумской области. Видеозапись опубликована в его Telegram-канале.

Момент поражения САУ ВСУ. Видео © Telegram / Kadyrov_95

«На Сумском направлении группа «Сида» из знаменитого отряда «Аида» спецназа «АХМАТ» МО РФ успешно поразила украинскую самоходную артиллерийскую установку. Удар с воздуха был нанесён, как и всегда, с хирургической точностью», — говорится в сообщении.