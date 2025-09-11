Журналист Макдональд заявил, что дороги в России стали безопаснее, чем в США
Обложка © Life.ru
Автодороги в России стали более безопасными, чем в США, отметил журналист Брайан Макдональд. Таким образом он прокомментировал данные издания Financial Times, согласно которым в дорожно-транспортных происшествиях в Соединённых Штатах каждый год гибнут 150 человек на миллион жителей, тогда как в России — 110.
«Необычайный поворот: дороги России, которые когда-то были синонимами аварийности, теперь статистически безопаснее, чем в Америке. Два десятилетия назад это было бы немыслимо», — написал журналист у себя на странице в соцсети X.
