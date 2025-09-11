Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

10 сентября, 22:09

Журналист Макдональд заявил, что дороги в России стали безопаснее, чем в США

Обложка © Life.ru

Автодороги в России стали более безопасными, чем в США, отметил журналист Брайан Макдональд. Таким образом он прокомментировал данные издания Financial Times, согласно которым в дорожно-транспортных происшествиях в Соединённых Штатах каждый год гибнут 150 человек на миллион жителей, тогда как в России — 110.

«Необычайный поворот: дороги России, которые когда-то были синонимами аварийности, теперь статистически безопаснее, чем в Америке. Два десятилетия назад это было бы немыслимо», — написал журналист у себя на странице в соцсети X.

Ранее в РФ призвали ужесточить штрафы за нарушения ПДД для одной категории водителей. Срок оплаты штрафов за нарушения правил дорожного движения может быть уменьшен с шестидесяти дней до одних суток. Данные изменения кардинально сокращают период, в течение которого должны быть погашены штрафы для владельцев автомобилей с иностранной регистрацией.

