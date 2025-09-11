Путин предупредил союзников Киева о последствиях военного вмешательства
NYT: Путин предостерёг Запад от отправки войск на Украину
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин передал союзникам Киева чёткое предупреждение о возможных последствиях прямого военного вмешательства в украинский конфликт. Об этом сообщает американское издание The New York Times (NYT).
По информации издания, российский лидер чётко дал понять не только Украине, но и западным странам, что Москва уверена в своём военном превосходстве и готова к любому развитию событий.
«Союзников Киева в Европе Путин предупреждает, что им грозит опасность, если они осуществят свои планы по отправке войск на Украину», — говорится в публикации.
Издание также подчёркивает, что Россия ожидает дальнейших действий от Украины и западных стран, демонстрируя при этом готовность отстаивать собственные гарантии безопасности. Москва не намерена отказываться от своих принципиальных позиций в данном вопросе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что отправка иностранных войск на Украину может привести к катастрофическим последствиям. Это заявление прозвучало в связи с обсуждением планов так называемой «коалиции желающих» о возможном размещении военных контингентов из 26 стран на территории Незалежной после достижения перемирия. Представитель Кремля подчеркнул, что некоторые страны проявляют безответственность, игнорируя потенциальные риски эскалации конфликта. Он также добавил, что Москве неизвестно о каких-либо изменениях в позициях европейских стран по вопросу отправки военнослужащих на территорию Украины.