Путин предупредил союзников Киева о последствиях военного вмешательства

Президент России Владимир Путин передал союзникам Киева чёткое предупреждение о возможных последствиях прямого военного вмешательства в украинский конфликт. Об этом сообщает американское издание The New York Times (NYT).

По информации издания, российский лидер чётко дал понять не только Украине, но и западным странам, что Москва уверена в своём военном превосходстве и готова к любому развитию событий.

«Союзников Киева в Европе Путин предупреждает, что им грозит опасность, если они осуществят свои планы по отправке войск на Украину», — говорится в публикации.

Издание также подчёркивает, что Россия ожидает дальнейших действий от Украины и западных стран, демонстрируя при этом готовность отстаивать собственные гарантии безопасности. Москва не намерена отказываться от своих принципиальных позиций в данном вопросе.