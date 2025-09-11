Мессенджер MAX
Регион
10 сентября, 22:27

Певица Полина Гагарина раскрыла свой размер груди

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gagara1987

Российская певица и актриса Полина Гагарина провела рубрику «вопрос/ответ» в своём блоге. Один из подписчиков поинтересовался размером её груди.

«Я знаю, что многих интересует этот вопрос. Отвечаю — мой размер груди 0», — ответила певица.

Исполнительница ведёт здоровый образ жизни: регулярно тренируется и тщательно следит за рационом. Несмотря на это, её нередко критикуют за излишнюю худобу. Однако Гагарина не обращает внимания на негативные комментарии и отвечает на них с иронией.

Ранее продюсер Павел Рудченко заявил, что Полина Гагарина является одной из самых высокооплачиваемых певиц на современной российской эстраде. Менеджеры известных артистов, по его словам, часто искусственно завышают гонорары в два-три раза, чтобы создать определённый рыночный имидж.

