Убийце Чарли Кирка может грозить смертная казнь
Губернатор Юты Кокс назвал убийство активиста Чарли Кирка политическим
Чарли Кирк. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / charliekirk1776
Губернатор американского штата Юта Спенсер Кокс выразил уверенность, что убийство консервативного активиста и политического деятеля Чарли Кирка носит политический характер. Соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистами на брифинге.
«Я хочу совершенно ясно заявить, что это политическое убийство», — высказался глава Юты.
Он отметил, что власти задержали на месте убийства «представляющее интерес лицо», не став называть его подозреваемым. Кокс пообещал, что преступник будет привлечён к ответственности, напомнив, что на территории штата ещё не отменена смертная казнь.
К настоящему времени из улик по делу об убийстве Кирка в университете долины Юта следователи располагают только видеозаписями с камер наблюдения. Как сообщили в департаменте безопасности штата, о стрелявшем известно лишь то, что он был одет в тёмную одежду и вёл огонь, предположительно, с крыши.
Напомним, на месте преступления, предположительно, был задержан член Демократической партии Майкл Маллинсон, однако причастность демократа к покушению на Кирка пока не доказана. Темой выступления политика в момент покушения была проблема огнестрельного насилия в США. Глава Федерального бюро расследований США Кэш Патель заявил, что ведомство внимательно следит за развитием ситуации.