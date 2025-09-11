Убийце Чарли Кирка может грозить смертная казнь

Губернатор американского штата Юта Спенсер Кокс выразил уверенность, что убийство консервативного активиста и политического деятеля Чарли Кирка носит политический характер. Соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистами на брифинге.

«Я хочу совершенно ясно заявить, что это политическое убийство», — высказался глава Юты.

Он отметил, что власти задержали на месте убийства «представляющее интерес лицо», не став называть его подозреваемым. Кокс пообещал, что преступник будет привлечён к ответственности, напомнив, что на территории штата ещё не отменена смертная казнь.

К настоящему времени из улик по делу об убийстве Кирка в университете долины Юта следователи располагают только видеозаписями с камер наблюдения. Как сообщили в департаменте безопасности штата, о стрелявшем известно лишь то, что он был одет в тёмную одежду и вёл огонь, предположительно, с крыши.