Грузовой корабль Прогресс МС-32 пристыкуется к МКС 13 сентября
Ракета-носитель «Союз-2.1а». Обложка © Telegram / Роскосмос
Грузовой корабль «Прогресс МС-32» отправится к Международной космической станции по двухсуточной траектории. Пресс-служба «Роскосмоса» уточнила, что стыковка со Служебным модулем «Звезда» российского сегмента станции ожидается в субботу в 20:27 мск.
Ракета-носитель «Союз-2.1а» должна стартовать с космодрома Байконур в четверг в 18:54 мск. В ходе полёта корабль совершит 34 оборота вокруг планеты, суммарная длительность миссии составит 49 часов 33 минуты. Трансляцию запуска будет вести Роскосмос в Telegram-канале и NASA на YouTube-канале.
Ранее стало известно, что 13 сентября в Уватском районе Тюменской области ожидается приземление отработавшей ступени ракеты-носителя после запуска с космодрома Плесецк спутника «Глонасс-К» №18Л. Место падения — специально рассчитанная зона в труднодоступной болотистой местности, безопасная для населения.