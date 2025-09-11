Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 00:27

Грузовой корабль Прогресс МС-32 пристыкуется к МКС 13 сентября

Ракета-носитель «Союз-2.1а». Обложка © Telegram / Роскосмос

Ракета-носитель «Союз-2.1а». Обложка © Telegram / Роскосмос

Грузовой корабль «Прогресс МС-32» отправится к Международной космической станции по двухсуточной траектории. Пресс-служба «Роскосмоса» уточнила, что стыковка со Служебным модулем «Звезда» российского сегмента станции ожидается в субботу в 20:27 мск.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» должна стартовать с космодрома Байконур в четверг в 18:54 мск. В ходе полёта корабль совершит 34 оборота вокруг планеты, суммарная длительность миссии составит 49 часов 33 минуты. Трансляцию запуска будет вести Роскосмос в Telegram-канале и NASA на YouTube-канале.

Космонавт Зубрицкий показал кровавое лунное затмение с борта МКС
Космонавт Зубрицкий показал кровавое лунное затмение с борта МКС

Ранее стало известно, что 13 сентября в Уватском районе Тюменской области ожидается приземление отработавшей ступени ракеты-носителя после запуска с космодрома Плесецк спутника «Глонасс-К» №18Л. Место падения — специально рассчитанная зона в труднодоступной болотистой местности, безопасная для населения.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Научпоп
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar