Стало известно об аресте имущества фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

11 сентября, 01:53

Имущество фигурантов дела о нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» было арестовано. Такой информацией делится РИА «Новости», ссылаясь на неназванного участника процесса.

«Имущество обвиняемых по делу было арестовано ещё на стадии следствия, к ним применили такую меру», — заявил источник агентства.

Собеседник не уточнил, о каком именно имуществе идёт речь, и было ли арестовано имущество всех 19 обвиняемых в террористическом акте или же только некоторых фигурантов.

Нападение на концертный зал в подмосковном Красногорске произошло в марте прошлого года. Террористы открыли огонь по людям из автоматического оружия, после чего подожгли здание. В результате их действий погибли 149 человек, 609 человек получили телесные повреждения, ещё один числится пропавшим без вести. Как рассказал один из участников судебного процесса по делу о теракте, пострадавшие до сих пор лечатся от ожогов на теле и нервного тика на лице.

