Стало известно об аресте имущества фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Собеседник не уточнил, о каком именно имуществе идёт речь, и было ли арестовано имущество всех 19 обвиняемых в террористическом акте или же только некоторых фигурантов.

Нападение на концертный зал в подмосковном Красногорске произошло в марте прошлого года. Террористы открыли огонь по людям из автоматического оружия, после чего подожгли здание. В результате их действий погибли 149 человек, 609 человек получили телесные повреждения, ещё один числится пропавшим без вести. Как рассказал один из участников судебного процесса по делу о теракте, пострадавшие до сих пор лечатся от ожогов на теле и нервного тика на лице.