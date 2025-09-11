Стало известно об аресте имущества фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
РИАН: Суд арестовал имущество фигурантов дела о теракте в Крокус Сити Холле
Обложка © Life.ru
Имущество фигурантов дела о нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» было арестовано. Такой информацией делится РИА «Новости», ссылаясь на неназванного участника процесса.
«Имущество обвиняемых по делу было арестовано ещё на стадии следствия, к ним применили такую меру», — заявил источник агентства.
Собеседник не уточнил, о каком именно имуществе идёт речь, и было ли арестовано имущество всех 19 обвиняемых в террористическом акте или же только некоторых фигурантов.
Нападение на концертный зал в подмосковном Красногорске произошло в марте прошлого года. Террористы открыли огонь по людям из автоматического оружия, после чего подожгли здание. В результате их действий погибли 149 человек, 609 человек получили телесные повреждения, ещё один числится пропавшим без вести. Как рассказал один из участников судебного процесса по делу о теракте, пострадавшие до сих пор лечатся от ожогов на теле и нервного тика на лице.