Появилась информация о состоянии пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле»
РИАН: Пострадавшие при теракте в Крокусе продолжают лечиться от ожогов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev
Пострадавшие при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» всё ещё продолжают лечиться от ожогов на теле и нервного тика на лице. Об этом рассказал один из участников судебного процесса по делу о теракте.
«Многие потерпевшие до сих пор лечатся от ожогов на теле и от нервного тика», — приводит комментарий участника суда РИА «Новости».
По словам собеседника, состояние пострадавших особенно заметно во время допросов на суде, когда у людей начинает дёргаться лицо.
Ранее Life.ru рассказывал, что семьи отреклись от террористов из «Крокуса» из-за кровавого убийства 145 человек. Родственники не хотят поддерживать никакие контакты с убийцами и не пытаются увидеться. За всё время, что идут судебные заседания, был только один случай, когда родители захотели поговорить с сыном-террористом.
Напомним, вооружённые люди ворвались в «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» в марте 2024 года. Террористы убили 145 человек. Четырёх участников нападения поймали в Брянской области недалеко от границы с Украиной. Один из террористов во время погони по лесу забрался на дерево, которое силовики решили спилить вместе с ним.