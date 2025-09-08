Мессенджер MAX
8 сентября, 00:43

Появилась информация о состоянии пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле»

РИАН: Пострадавшие при теракте в Крокусе продолжают лечиться от ожогов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev

Пострадавшие при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» всё ещё продолжают лечиться от ожогов на теле и нервного тика на лице. Об этом рассказал один из участников судебного процесса по делу о теракте.

«Многие потерпевшие до сих пор лечатся от ожогов на теле и от нервного тика»,приводит комментарий участника суда РИА «Новости».

По словам собеседника, состояние пострадавших особенно заметно во время допросов на суде, когда у людей начинает дёргаться лицо.

Посетительница «Крокуса» рассказала, как распознала автоматные очереди
Ранее Life.ru рассказывал, что семьи отреклись от террористов из «‎Крокуса» из-за кровавого убийства 145 человек. Родственники не хотят поддерживать никакие контакты с убийцами и не пытаются увидеться. За всё время, что идут судебные заседания, был только один случай, когда родители захотели поговорить с сыном-террористом.

Напомним, вооружённые люди ворвались в «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» в марте 2024 года. Террористы убили 145 человек. Четырёх участников нападения поймали в Брянской области недалеко от границы с Украиной. Один из террористов во время погони по лесу забрался на дерево, которое силовики решили спилить вместе с ним.

