Появилась информация о состоянии пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле»

Пострадавшие при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» всё ещё продолжают лечиться от ожогов на теле и нервного тика на лице. Об этом рассказал один из участников судебного процесса по делу о теракте.

«Многие потерпевшие до сих пор лечатся от ожогов на теле и от нервного тика», — приводит комментарий участника суда РИА «Новости».

По словам собеседника, состояние пострадавших особенно заметно во время допросов на суде, когда у людей начинает дёргаться лицо.