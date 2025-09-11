ВСУ нанесли удар по Донецку с использованием дальнобойного оружия
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило об очередном ударе украинских войск по Донецку. Информация опубликована в Telegram-канале ведомства.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (Вооружённых формирований Украины. — Прим. Life.ru) по направлению: 23.12 — город Донецк (Киевский район): высокоточное дальнобойное вооружение», — говорится в сообщении.
Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта, втягивают страны НАТО в противостояние и представляют собой опасную игру. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для российских военных. В Кремле также отмечали, что поставка Незалежной оружия не способствует переговорному процессу и приведёт к негативным последствиям.
Напомним, что в ночь с 10 на 11 сентября Вооружённые силы Украины нанесли массированный ракетный удар по Донецку. Огонь по столице Донецкой Народной Республики вёлся из американских РСЗО HIMARS. Украинские боевики применяли кассетные боеприпасы. Целью ударов оказался район Республиканского травматологического центра.