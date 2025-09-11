Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило об очередном ударе украинских войск по Донецку. Информация опубликована в Telegram-канале ведомства.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (Вооружённых формирований Украины. — Прим. Life.ru) по направлению: 23.12 — город Донецк (Киевский район): высокоточное дальнобойное вооружение», — говорится в сообщении.

Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта, втягивают страны НАТО в противостояние и представляют собой опасную игру. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для российских военных. В Кремле также отмечали, что поставка Незалежной оружия не способствует переговорному процессу и приведёт к негативным последствиям.