В ночь с 10 на 11 сентября Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли массированный ракетный удар по Донецку. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава комиссии Общественной палаты России по делам суверенитета Владимир Рогов.

Согласно его данным, огонь по столице Донецкой Народной Республики вёлся из американских РСЗО HIMARS. Рогов подчеркнул, что украинские боевики применяли кассетные боеприпасы.

Целью ударов оказался район Республиканского травматологического центра в Донецке. В городе прозвучало по меньшей мере двенадцать взрывов.