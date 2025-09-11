Мессенджер MAX
11 сентября, 02:54

СБУ объявила в розыск депутата Госдумы Вячеслава Фетисова

Вячеслав Фетисов. Обложка © АГН «Москва» / Василий Кузьмичёнок

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск депутата Государственной думы и двукратного чемпиона Олимпийских игр по хоккею Вячеслава Фетисова. Это следует из базы данных украинского Министерства внутренних дел.

Фетисов был объявлен в розыск в 2022 году по линии СБУ Тернопольской области. Политику заочно предъявили обвинения по статье о «посягательстве на территориальную целостность Украины». Годом ранее депутат Госдумы был внесён в базу данных экстремистского сайта «Миротворец»*.

Киевский режим регулярно предъявляет обвинения российским политикам, общественникам и артистам. Так, недавно в базу розыска Службы безопасности Украины был внесён музыкант Тимати. Причиной тому послужило якобы незаконное пребывание в Крыму. Согласно подсчётам украинской стороны, после воссоединения полуострова с Россией артист дал там около семи концертов.

* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.

Виталий Приходько
