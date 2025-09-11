Мессенджер MAX
Регион
11 сентября, 03:05

В России изменились правила надзора за автобусными перевозками

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii Malkov

Правительство обновило правила надзора за автотранспортом, включая городские электрические и автобусные маршруты, а также дорожную инфраструктуру. Документ устанавливает категории объектов контроля с учётом возможного ущерба от нарушений, совершённых компаниями или индивидуальными предпринимателями. Об этом пишет РИА «Новости».

Теперь автобусные перевозки пассажиров, подлежащие лицензированию, включены в группу тяжести «А», наряду с перевозкой опасных грузов. Ранее такие маршруты относились к категории «Б». Система надзора опирается на оценку рисков: объекты делят на четыре уровня — высокий, значительный, средний и низкий. От этого зависит частота проверок и способы контроля.

Для объектов с высоким риском предусмотрены выборочные проверки, документарные и выездные инспекции, рейдовые осмотры или контрольные закупки раз в два года либо ежегодный профилактический визит. Организации со средним и значительным риском подлежат профилактическим визитам с периодичностью, установленной законом о государственном и муниципальном контроле.

Россиянин с травматом остановил автобус и отобрал у водителя тысячу рублей
Ранее в Санкт-Петербурге пенсионерка отсудила у автобусной компании полмиллиона рублей после того, как получила тяжёлую травму в салоне транспорта. Женщина заходила в автобус, когда водитель резко затормозил. Женщина не успела схватиться за поручень и упала, получив перелом шейки бедра. Травма потребовала долгого лечения.

