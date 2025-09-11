Посол Британии уверял Эпштейна в любви друзей после начала расследования

Нынешний глава британской дипмиссии в Соединённых Штатах Питер Мандельсон выражал поддержку и любовь скандально известному финансисту Джеффри Эпштейну в 2008 году, когда против него было выдвинуто обвинение в принуждении несовершеннолетней к проституции. Такой информацией делится издание Sun, ссылаясь на электронные письма.

«В то время, как секс-преступнику грозили обвинения в июне 2008 года о принуждении несовершеннолетней к проституции, лорд Мандельсон написал: «Твои друзья остаются с тобой и любят тебя», — говорится в публикации.

Газета также сообщает, что незадолго до того, как Эпштейн был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения после заключения сделки со следствием, Мандельсон призывал его добиваться досрочного освобождения. Также в своих письмах дипломат выражал недовольство ходом судебного процесса против Эпштейна в Соединённых Штатах и советовал финансисту относиться к происходящему философски.