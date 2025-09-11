Россия заработает миллиарды долларов при сохранении «Адмирала Кузнецова»

Россия может получить миллиарды долларов, сохранив свой авианосец «Адмирал Кузнецов», находящийся под угрозой утилизации. Об этом пишет западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

По мнению издания, модернизация корабля и его авиакрыла откроет новые возможности для российского оборонного сектора. Сохранение «Адмирала Кузнецова» позволит России проводить учения с Китаем и Индией, а также поставлять военную продукцию.

Авторы статьи напоминают, что российский оборонный сектор уже получил значительную прибыль от сотрудничества с Индией.

«Российский оборонный сектор уже выручил 2,35 миллиарда долларов от продажи авианосца Vikramaditya Министерству обороны Индии и ещё более 2 миллиардов долларов на закупку истребителей МиГ-29К для этого корабля. Кроме того, подписано несколько менее крупных контрактов, связанных с авианосцами, включая заказ на 14 вертолётов дальнего радиолокационного обнаружения и управления Ка-31», — отмечается в статье.

Эксперты MWM считают, что Россия может предложить Индии палубную версию истребителя пятого поколения Су-57.