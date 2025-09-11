Мессенджер MAX
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

11 сентября, 04:58

Россия заработает миллиарды долларов при сохранении «Адмирала Кузнецова»

Обложка © Wikipedia / Mil.ru

Россия может получить миллиарды долларов, сохранив свой авианосец «Адмирал Кузнецов», находящийся под угрозой утилизации. Об этом пишет западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

По мнению издания, модернизация корабля и его авиакрыла откроет новые возможности для российского оборонного сектора. Сохранение «Адмирала Кузнецова» позволит России проводить учения с Китаем и Индией, а также поставлять военную продукцию.

Авторы статьи напоминают, что российский оборонный сектор уже получил значительную прибыль от сотрудничества с Индией.

«Российский оборонный сектор уже выручил 2,35 миллиарда долларов от продажи авианосца Vikramaditya Министерству обороны Индии и ещё более 2 миллиардов долларов на закупку истребителей МиГ-29К для этого корабля. Кроме того, подписано несколько менее крупных контрактов, связанных с авианосцами, включая заказ на 14 вертолётов дальнего радиолокационного обнаружения и управления Ка-31», — отмечается в статье.

Эксперты MWM считают, что Россия может предложить Индии палубную версию истребителя пятого поколения Су-57.

Ещё одному кораблю ВМФ России предсказали повторение судьбы «Адмирала Кузнецова»

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ремонт «Адмирала Кузнецова» потерял актуальность из-за его возраста и высокой стоимости работ. По его словам, возможно его списание или продажа. Крейсер «Адмирал Кузнецов» является единственным авианесущим кораблём в составе российского флота.

Антон Голыбин
