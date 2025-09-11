Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 05:09

В России опровергли изменение правил автобусных перевозок

ТАСС: Правила автобусных перевозок в России останутся прежними

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tanya49

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tanya49

Действующие в России правила автобусных перевозок не претерпели изменений, свидетельствуют документы правительства. Ранее некоторые СМИ сообщили о якобы произошедших корректировках в этой сфере.

В действительности, новое постановление лишь привело Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в соответствие с актуальной редакцией закона о федеральном надзоре. Ключевыми нововведениями стали использование мобильного приложения «Инспектор» в ходе проверок, а также предоставление возможности проведения профилактического визита по инициативе самой проверяемой организации.

В Петербурге пенсионерка упала в автобусе и отсудила у перевозчика полмиллиона
В Петербурге пенсионерка упала в автобусе и отсудила у перевозчика полмиллиона

При этом подчёркивается, что данное регулирование не затрагивает иные аспекты деятельности транспортных компаний, а также установленные правила и порядок осуществления автобусных перевозок. Они остаются в прежнем виде, пишет ТАСС.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar