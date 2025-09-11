В России опровергли изменение правил автобусных перевозок
ТАСС: Правила автобусных перевозок в России останутся прежними
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tanya49
Действующие в России правила автобусных перевозок не претерпели изменений, свидетельствуют документы правительства. Ранее некоторые СМИ сообщили о якобы произошедших корректировках в этой сфере.
В действительности, новое постановление лишь привело Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в соответствие с актуальной редакцией закона о федеральном надзоре. Ключевыми нововведениями стали использование мобильного приложения «Инспектор» в ходе проверок, а также предоставление возможности проведения профилактического визита по инициативе самой проверяемой организации.
При этом подчёркивается, что данное регулирование не затрагивает иные аспекты деятельности транспортных компаний, а также установленные правила и порядок осуществления автобусных перевозок. Они остаются в прежнем виде, пишет ТАСС.