В России опровергли изменение правил автобусных перевозок

Действующие в России правила автобусных перевозок не претерпели изменений, свидетельствуют документы правительства. Ранее некоторые СМИ сообщили о якобы произошедших корректировках в этой сфере.

В действительности, новое постановление лишь привело Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в соответствие с актуальной редакцией закона о федеральном надзоре. Ключевыми нововведениями стали использование мобильного приложения «Инспектор» в ходе проверок, а также предоставление возможности проведения профилактического визита по инициативе самой проверяемой организации.