Фигуранты дела о теракте в Крокусе не смогут выплатить 68 млн руб. компенсаций
Обвиняемые по делу о теракте в «Крокус сити холле» не располагают достаточными средствами или имуществом для удовлетворения гражданских исков пострадавших. Об этом сообщил один из участников процесса.
«У них нет таких средств и имущества, которое покрывало бы заявленные иски. Кроме того, четверо фигурантов из бедных семей», — сказал собеседник РИА «Новости».
К фигурантам дела заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей.
В марте прошлого года в подмосковном Красногорске произошёл теракт в концертном зале. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия и подожгли здание. Жертвами атаки стали 149 человек, 609 получили ранения, один человек пропал без вести. Как рассказал один из участников судебного процесса по делу о теракте, пострадавшие до сих пор лечатся от ожогов на теле и нервного тика на лице.