Фигуранты дела о теракте в Крокусе не смогут выплатить 68 млн руб. компенсаций

Обвиняемые по делу о теракте в «Крокус сити холле» не располагают достаточными средствами или имуществом для удовлетворения гражданских исков пострадавших. Об этом сообщил один из участников процесса.

«У них нет таких средств и имущества, которое покрывало бы заявленные иски. Кроме того, четверо фигурантов из бедных семей», — сказал собеседник РИА «Новости».

К фигурантам дела заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей.