Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 05:40

Фигуранты дела о теракте в Крокусе не смогут выплатить 68 млн руб. компенсаций

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio MDF

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio MDF

Обвиняемые по делу о теракте в «Крокус сити холле» не располагают достаточными средствами или имуществом для удовлетворения гражданских исков пострадавших. Об этом сообщил один из участников процесса.

«У них нет таких средств и имущества, которое покрывало бы заявленные иски. Кроме того, четверо фигурантов из бедных семей», — сказал собеседник РИА «Новости».

К фигурантам дела заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей.

Стало известно об аресте имущества фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
Стало известно об аресте имущества фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

В марте прошлого года в подмосковном Красногорске произошёл теракт в концертном зале. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия и подожгли здание. Жертвами атаки стали 149 человек, 609 получили ранения, один человек пропал без вести. Как рассказал один из участников судебного процесса по делу о теракте, пострадавшие до сих пор лечатся от ожогов на теле и нервного тика на лице.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Теракт в "Крокусе"
  • Криминал
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar