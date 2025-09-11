Мессенджер MAX
11 сентября, 05:52

Суд в Узбекистане приговорил 20 сторонников террористов к срокам от 6 до 13 лет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AnnaStills

В Узбекистане суд вынес приговор 20 сторонникам террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»* — они получили от 6 до 13 лет лишения свободы. Об этом сообщила Служба государственной безопасности (СГБ) республики.

«В отношении 20 активных участников группировки был оглашён приговор суда, по которому они признаны виновными по статьям 155, 155-2, 155-3, 159, 244-1 и 244-2 уголовного кодекса и приговорены к лишению свободы на срок от 6 до 13 лет в зависимости от содеянного», — говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, группировка была сформирована в 2024 году. Её участники слушали пропагандистские выступления сторонников запрещённой организации на религиозных встречах, маскирующихся под отдых в горах, и обсуждали переброску в Сирию. Связь с боевиками они поддерживали через соцсети. Следователи установили, что участники изучали инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и отравляющих веществ, а четверым из них удалось выехать в Сирию и примкнуть к террористам.

Ранее сообщалось, что 2-й Западный окружной военный суд признал жителя Москвы виновным в вербовке людей в запрещённое в России украинское вооружённое формирование РДК*. Мужчине назначили 10 лет лишения свободы: три года он проведёт в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с него штраф в размере 400 тысяч рублей.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

