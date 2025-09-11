Командир 56-й бригады ВСУ запретил эвакуировать раненых и контуженных с передовой. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«Командование ВСУ продолжает стачивать последний боеспособный батальон 57-й отдельной мотопехотной бригады. Другие подразделения бригады используются в качестве «доноров» для 42-го отдельного мотопехотного батальона», — сказал собеседник РИА «Новости».

Он отметил, что на переднем крае скопилось большое количество раненых и контуженных, эвакуация которых приостановлена по приказу командира бригады.