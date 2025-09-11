Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 05:55

Командир бригады ВСУ запретил эвакуацию раненых с передовой

РИАН: Командир 56-й бригады ВСУ запретил эвакуацию раненых с передовой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Командир 56-й бригады ВСУ запретил эвакуировать раненых и контуженных с передовой. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«Командование ВСУ продолжает стачивать последний боеспособный батальон 57-й отдельной мотопехотной бригады. Другие подразделения бригады используются в качестве «доноров» для 42-го отдельного мотопехотного батальона»,сказал собеседник РИА «Новости».

Он отметил, что на переднем крае скопилось большое количество раненых и контуженных, эвакуация которых приостановлена по приказу командира бригады.

Пророк из Одессы предсказал крах энергетики Украины и коллапс на всех фронтах
Пророк из Одессы предсказал крах энергетики Украины и коллапс на всех фронтах

Ранее боец ВС РФ рассказал, как ВСУ прячутся за спинами детей в Купянске. По его словам, также украинские бойцы занимают здания, где находятся мирные жители, прекрасно понимая, что российские военные не будут открывать огонь по гражданским.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar