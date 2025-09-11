Россиянам рассказали о возможных трудностях отдыха в Китае

После введения безвизового режима в Китай спрос на авиабилеты из России вырос в два раза, а количество забронированных номеров в отелях — на 7%. Вместе с этим туристам стоит быть готовыми к ряду трудностей во время отдыха в Поднебесной. Об этом рассказало издание «Бизнес Online».

Так, стоит учитывать особенности путешествия по Китаю. В транспорте и других публичных местах могут возникнуть языковые барьеры. Также важно помнить о специфике местной кухни и о том, что обслуживание в ресторанах и отелях может идти медленнее, чем ожидается, что способно испортить впечатления от поездки. А карты Union Pay хоть и широко распространены, принимаются не везде. При этом использование наличных ограничено.