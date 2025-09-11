Россиянам рассказали о возможных трудностях отдыха в Китае
После введения безвизового режима в Китай спрос на авиабилеты из России вырос в два раза, а количество забронированных номеров в отелях — на 7%. Вместе с этим туристам стоит быть готовыми к ряду трудностей во время отдыха в Поднебесной. Об этом рассказало издание «Бизнес Online».
Так, стоит учитывать особенности путешествия по Китаю. В транспорте и других публичных местах могут возникнуть языковые барьеры. Также важно помнить о специфике местной кухни и о том, что обслуживание в ресторанах и отелях может идти медленнее, чем ожидается, что способно испортить впечатления от поездки. А карты Union Pay хоть и широко распространены, принимаются не везде. При этом использование наличных ограничено.
Ранее сообщалось, что большинство россиян (64%) положительно восприняли введение безвизового режима с Китаем и выразили желание посетить страну. Пользователи Сети отмечали уникальность культуры и архитектуры Китая, сравнивая её с «сказкой» или другой планетой. Некоторые видели в безвизе важный геополитический сигнал, демонстрирующий укрепление отношений между Москвой и Пекином и стремление к независимости от Запада.