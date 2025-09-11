В Уфе ищут лося, который разгуливает по жилым кварталам

В Уфе ведутся поиски лося, который разгуливает по жилым кварталам. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Министерства природопользования и экологии Башкирии.

Лось разгуливает по Уфе. Видео © Telegram / ecology_bashkortostan

Необычные кадры разлетелись по Сети. На фото и видеосъемке отчётливо видно дикое животное, которое мечется по дворам и тротуарам спальных кварталов. Сохач явно заблудился и не понимает как вернуться в родной лес. Лось напуган шумом машин и большим количеством огней.

Специалисты Министерства природопользования и экологии Башкортостана выехали на место, где последний раз очевидцы заметили животное, но не успели его застать. Лесной друг вновь сбежал. Ведомство взяло на контроль непростую ситуацию.

«Его появление связывают с лесным массивом, примыкающим к городской застройке», — отметил заместитель министра природопользования и экологии региона Камиль Биргулиев.

В настоящее время ситуация находится на строгом контроле государственных охотничьих инспекторов. Как уточнили в министерстве, ведётся непрерывный мониторинг обстановки, а также прорабатывается безопасный план по эвакуации животного за черту города.