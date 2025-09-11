В Петербурге провели более 60 обысков по крупному делу о легализации мигрантов

В Санкт-Петербурге полиция совместно с пограничным управлением ФСБ пресекла крупный канал по организации нелегальной миграции. По данным пресс-службы ГУ МВД по городу и Ленинградской области, в рамках уголовного дела провели свыше 60 обысков, а также задержали десять человек, подозреваемых в причастности к данной деятельности, среди которых оказалось и руководство одной из консалтинговых фирм.

Видео © ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Как сообщили в ведомстве, 10 сентября следователи и оперативники, включая сотрудников экономической безопасности и пограничной службы, провели масштабные мероприятия. В результате несколько десятков человек доставили для процессуальных действий, а десятерым фигурантам, включая руководителей консалтинговой компании, был предъявлен статус подозреваемых с последующим задержанием. Им планируется предъявить официальное обвинение.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, среди задержанных значатся руководители группы компаний «Лидер консалт». Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся организации незаконной миграции.

Согласно данным МВД, с 2020 года участники преступной группы занимались обеспечением рабочей силой строительных и клининговых организаций, а также служб доставки. При этом для оформления иностранцев использовались подконтрольные фирмы, управляемые номинальными директорами. Эти компании не вели реальной хозяйственной деятельности и создавались исключительно для снижения рисков при трудоустройстве мигрантов.

В управлении добавили, что для ухода от контроля со стороны компетентных органов трудовые договоры с мигрантами составлялись таким образом, что изначально не имели юридической силы, однако формально могли служить основанием для продления трудовых патентов и сроков временного пребывания иностранцев в России. В ходе расследования эксперты Санкт-Петербургского государственного университета провели комплексную экспертизу, которая подтвердила юридическую ничтожность данных документов.

По версии следствия, по указанной схеме было легализовано восемь граждан стран ближнего зарубежья. Однако, согласно оперативным сведениям, общее число незаконно трудоустроенных мигрантов может достигать нескольких сотен человек.