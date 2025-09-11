Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 07:57

«Он стал просто...»: Пугачёва заявила, что больше не хочет общаться с Николаевым

Певица Пугачёва призналась, что обижена на Николаева и не хочет с ним общаться

Обложка © ТАСС / Юрий Самолыго

Певица Алла Пугачёва обижена на композитора Игоря Николаева и на данный момент не общается с ним. Причиной стало то, что музыкант не упомянул певицу на своём концерте. Об этом она рассказала в новом интервью Екатерине Гордеевой*.

«Как-то нет особого желания с ним общаться. Он пришёл на телевидение и ему сказали: «Не вспоминать о Пугачёвой и Королёвой!». И он сказал: «Хорошо». Вот если бы мне так сказали, не вспоминать об Игоре Николаеве, я бы не пошла. Для меня как человек он стал просто...», — сказала она.

Алла Пугачёва и Игорь Николаев много лет сотрудничали и были друзьями, однако сейчас между ними возник конфликт. Певица считает, что композитора попросили не упоминать о ней и Наташе Королёвой на концерте, и он согласился с этим. Пугачёва подчеркнула, что она бы никогда не предала дружбу ради подобного требования.

Ранее сообщалось, что покинувшая Россию певица Алла Пугачёва выразила надежду, что её дети Лиза и Гарри вернутся в страну и откроют платный «Музей любви» в её замке в подмосковной деревне Грязь. Она рассказала, что дом для неё ассоциируется с семьёй и не собирается его продавать. Пугачёва также отметила, что рассчитывает на то, что недвижимость перейдёт детям и станет частью их будущей жизни в России.

* Включена в список иностранных агентов Минюста России

Милена Скрипальщикова
