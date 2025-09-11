L’Oreal подала иск на Центральное таможенное управление почти на 900 млн рублей

В Москве Арбитражный суд зарегистрировал заявление АО «Л’Ореаль» к Центральному таможенному управлению с суммой требований около 896 миллионов рублей. Рассмотрение дела ещё не началось. Об этом говорится в картотеке.

Предмет и основания заявленных требований пока не раскрываются. Согласно данным арбитража, спор связан с административными правоотношениями, однако подробности не уточняются. L’Oreal не покидала российский рынок, но закрыла розничные магазины и приостановила инвестиции. Часть ассортимента компания выпускает на собственном заводе в Калужской области. Остальную продукцию продолжают поставлять из Европы.