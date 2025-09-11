Time посвятил обложку памяти убитого активиста Чарли Кирка

Журнал Time посвятил новую обложку памяти убитого американского политического активиста Чарли Кирка. На ней размещена подпись: «Пора положить конец эпидемии политического насилия в США».

Редакция заявила, что выпуск направлен на привлечение внимания к росту агрессии и вражды в американском политическом дискурсе, который всё чаще приводит к трагедиям.

В статье, сопровождающей обложку, авторы подчёркивают, что убийство Кирка стало «поворотной точкой» в обсуждении безопасности публичных фигур и активистов. Time призывает к общественному диалогу и совместным усилиям, чтобы остановить волну политического насилия в стране.