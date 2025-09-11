SuperJob: Россияне не поддержали штрафы за флирт на работе

Большинство россиян не поддержали идею штрафовать или увольнять сотрудников за флирт на работе. Об этом свидетельствуют результаты опроса SuperJob.

Инициативу одобрил лишь каждый пятый респондент. Против высказались 41%, ещё 39% затруднились с ответом. Многие считают, что флирт сложно формально определить, а личные отношения не должны касаться работодателя.

«Флирт — не измена, нет строгих критериев, что считать флиртом», — пояснили участники опроса.

С возрастом критика инициативы усиливается: если среди молодёжи до 35 лет против треть опрошенных, то среди россиян старше 45 лет — уже почти половина.

Кроме того, мужчины чаще женщин не согласны с идеей штрафов (50% против 32%). При этом среди одиноких респондентов позиции оказались близки: против выступили 55% женщин и 59% мужчин.