SuperJob: Россияне не поддержали штрафы за флирт на работе
Фото © Кадры из фильма «Служебный роман», режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский / Kinopoisk
Большинство россиян не поддержали идею штрафовать или увольнять сотрудников за флирт на работе. Об этом свидетельствуют результаты опроса SuperJob.
Инициативу одобрил лишь каждый пятый респондент. Против высказались 41%, ещё 39% затруднились с ответом. Многие считают, что флирт сложно формально определить, а личные отношения не должны касаться работодателя.
«Флирт — не измена, нет строгих критериев, что считать флиртом», — пояснили участники опроса.
С возрастом критика инициативы усиливается: если среди молодёжи до 35 лет против треть опрошенных, то среди россиян старше 45 лет — уже почти половина.
Кроме того, мужчины чаще женщин не согласны с идеей штрафов (50% против 32%). При этом среди одиноких респондентов позиции оказались близки: против выступили 55% женщин и 59% мужчин.
