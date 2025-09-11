Мессенджер MAX
SuperJob: Россияне не поддержали штрафы за флирт на работе

Фото © Кадры из фильма «Служебный роман», режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский / Kinopoisk

Большинство россиян не поддержали идею штрафовать или увольнять сотрудников за флирт на работе. Об этом свидетельствуют результаты опроса SuperJob.

Инициативу одобрил лишь каждый пятый респондент. Против высказались 41%, ещё 39% затруднились с ответом. Многие считают, что флирт сложно формально определить, а личные отношения не должны касаться работодателя.

«Флирт — не измена, нет строгих критериев, что считать флиртом», — пояснили участники опроса.

С возрастом критика инициативы усиливается: если среди молодёжи до 35 лет против треть опрошенных, то среди россиян старше 45 лет — уже почти половина.

Кроме того, мужчины чаще женщин не согласны с идеей штрафов (50% против 32%). При этом среди одиноких респондентов позиции оказались близки: против выступили 55% женщин и 59% мужчин.

Ранее сообщалось, что подавляющее большинство россиян — 72% — продолжают поддерживать рабочие контакты даже во время отпуска. Полностью отключаются от рабочей коммуникации в период отдыха лишь 28% опрошенных.

