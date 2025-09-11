Православный священник сравнил убийство Кирка с казнью пророка Иоанна

Священник Павел Островский из Православной церкви сравнил убийство американского политического активиста Чарли Кирка с казнью Иоанна Крестителя. Своё мнение он выразил в Telegram-канале.

«Чарли Кирка убили, прострелив пулей шею, в тот день, когда Русская православная церковь вспоминает, как по приказу Ирода казнили пророка Иоанна Крестителя, ударив мечом по шее», — подчеркнул Островский.

Священник провёл параллель с Иоанном Крестителем, который, несмотря на опасность, открыто обличал царя Ирода в его греховных связях. В то же время, представители как церковной, так и светской власти, опасаясь тирании правителя, предпочитали хранить молчание.

По словам Островского, Кирка окрестили христианским радикалом, хотя он лишь называл вещи своими именами, опираясь на христианские ценности: он выступал против пропаганды ЛГБТ*, абортов, а также против распутного и прелюбодейного образа жизни.

Он также упомянул, что многие либеральные политики испытывали неприязнь к Кирку. Однако его постоянные успехи привлекали сторонников традиционных взглядов и молодежь.

Даже 14-летняя дочь Островского с увлечением слушала выступления политика. Священник охарактеризовал Кирка как талантливого, искреннего и открытого человека, который умел находить общий язык с молодой аудиторией, вызывая у неё интерес и уважение.