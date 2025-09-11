Православный священник сравнил убийство Кирка с казнью пророка Иоанна
Священник Островский увидел сходство между убийством Кирка и казнью пророка Иоанна
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / charliekirk1776
Священник Павел Островский из Православной церкви сравнил убийство американского политического активиста Чарли Кирка с казнью Иоанна Крестителя. Своё мнение он выразил в Telegram-канале.
«Чарли Кирка убили, прострелив пулей шею, в тот день, когда Русская православная церковь вспоминает, как по приказу Ирода казнили пророка Иоанна Крестителя, ударив мечом по шее», — подчеркнул Островский.
Священник провёл параллель с Иоанном Крестителем, который, несмотря на опасность, открыто обличал царя Ирода в его греховных связях. В то же время, представители как церковной, так и светской власти, опасаясь тирании правителя, предпочитали хранить молчание.
По словам Островского, Кирка окрестили христианским радикалом, хотя он лишь называл вещи своими именами, опираясь на христианские ценности: он выступал против пропаганды ЛГБТ*, абортов, а также против распутного и прелюбодейного образа жизни.
Он также упомянул, что многие либеральные политики испытывали неприязнь к Кирку. Однако его постоянные успехи привлекали сторонников традиционных взглядов и молодежь.
Даже 14-летняя дочь Островского с увлечением слушала выступления политика. Священник охарактеризовал Кирка как талантливого, искреннего и открытого человека, который умел находить общий язык с молодой аудиторией, вызывая у неё интерес и уважение.
Напомним, соратник президента США Дональда Трампа Чарли Кирк, сооснователь и исполнительный директор организации Turning Point USA, получил огнестрельное ранение во время мероприятия в университете Юты и умер в больнице. 31-летний Кирк был известен своими консервативными взглядами: он выступал против военной помощи Украине, критиковал украинское руководство и призывал восстановить дипломатические отношения с Россией. Преступник до сих пор не задержан.
* Признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в России.