Работали, не сдерживая слёз: В Белом доме подавлены из-за убийства активиста Чарли Кирка

Сотрудники администрации президента США были в состоянии шока, узнав об убийстве известного американского консервативного активиста Чарли Кирка. Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на советника Белого дома, атмосфера в там описывается как «подавленная» и «опустошённая».