Работали, не сдерживая слёз: В Белом доме подавлены из-за убийства активиста Чарли Кирка
NBC News: Сотрудники Белого дома работали сквозь слёзы, узнав о смерти Кирка
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / charliekirk1776
Сотрудники администрации президента США были в состоянии шока, узнав об убийстве известного американского консервативного активиста Чарли Кирка. Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на советника Белого дома, атмосфера в там описывается как «подавленная» и «опустошённая».
«Все были подавлены... Некоторые работали, не сдерживая слез, под звуки кабельных каналов, отмечая, что [нападавший] всё ещё на свободе», — приводит телеканал слова источника.
Напомним, соратник президента США Дональда Трампа Чарли Кирк, сооснователь и исполнительный директор организации Turning Point USA, был расстрелян во время мероприятия в университете Юты и умер в больнице. 31-летний Кирк был известен своими консервативными взглядами: он выступал против военной помощи Украине, критиковал украинское руководство и призывал восстановить дипломатические отношения с Россией. Преступник до сих пор не задержан.