США объявили вознаграждение в $10 млн за украинского хакера

Госдепартамент США объявил о вознаграждении до 10 миллионов долларов за информацию, которая может помочь в поимке 28-летнего украинского хакера Владимира Тимощука. Его обвиняют в создании и руководстве крупными кибератаками с применением программ-вымогателей Nefilim, LockerGoga и MegaCortex.

Владимир Тимощук. Фото © eumostwanted.eu

Как сообщается на официальном сайте ведомства, Тимощуку предъявлены обвинения по семи эпизодам, связанным с его деятельностью в сфере вымогательского программного обеспечения, со стороны восточного округа Нью-Йорка.

В Госдепе утверждают, что с 2018 по 2021 год хакерская группировка, возглавляемая Тимощуком, осуществила масштабные кибератаки на сотни компаний как в Соединённых Штатах, так и в других государствах. Их действия, направленные на вымогательство выкупа, нанесли серьёзный ущерб бизнесу пострадавших.

Кроме того, США предложили вознаграждение до 1 миллиона долларов за информацию, которая поможет установить личности других лиц, причастных к деятельности Тимощука. Данная инициатива осуществляется в тесном сотрудничестве с Минюстом, ФСБ, Европолом и международными партнёрами из Германии, Франции и Норвегии. Тимощук находится в розыске.