В Калининградской области задержан мужчина, который подозревается в пособничестве телефонным мошенникам, действовавшим из-за пределов России. Ежедневно через его оборудование злоумышленники совершали более 8000 звонков к гражданам РФ. Об этом сообщила официальный представить МВД РФ Ирина Волк.

Калининградец задержан за пособничество международным телефонным аферистам. Видео © Telegram / Ирина Волк

«По предварительной информации, в начале 2025 года молодой человек нашёл в сети Интернет объявление о подработке. В обязанности входило смотреть за исправностью работы специального оборудования для обеспечения IP-телефонии. В качестве оплаты неизвестные предлагали до 800 долларов США в неделю в криптовалюте», — говорится в сообщении.

По данным следствия, фигурант нашёл в интернете объявление о подработке в начале 2025 года. Ему предоставили ноутбук, GSM-шлюзы и сотни сим-карт, которые мужчина разместил в арендованном помещении и следил за их работой. Оборудование позволяло скрывать реальный номер звонящего, создавая условия для обмана россиян. Мужчина менял место проживания каждую неделю, новые сим-карты получал через закладки.

В результате обыска у него изъяли сим-боксы, GSM-шлюзы, около 500 сим-карт операторов связи различных регионов, смартфоны и другие доказательства. Следствием возбуждено уголовное дело по частям 2 и 4 статьи 159 УК РФ, фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По оперативной информации, он может быть причастен ещё к сотне мошенничеств по стране. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются для выявления всех соучастников и эпизодов противоправной деятельности.