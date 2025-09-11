Мессенджер MAX
11 сентября, 10:12

В Москве рожают больше детей, чем в Лондоне, Нью-Йорке и Париже

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

В Москве коэффициент рождаемости выше среднего по России и идёт вразрез с тенденцией крупнейших мировых столиц. Об этом на IV форуме социальных инноваций в столице сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Смотрели Нью-Йорк, Лондон, Париж, Сингапур, тоже такой восточный город. Ряд других городов. Везде суммарный коэффициент рождаемости падает. Падает очень быстро. А в Москве этот коэффициент не падает, а растёт», — сказал он.

Столица России демонстрирует позитивную динамику, тогда как в большинстве мегаполисов мира ситуация ухудшается. Собянин отметил, что Москва показывает результаты выше среднероссийских.

Демографический ребус: Одних лишь денег недостаточно для повышения рождаемости
Ранее сообщалось, что введение прогрессивной шкалы декретных выплат способно повысить рождаемость и уменьшить финансовые риски для женщин в период ухода за ребёнком. Многие россиянки откладывают рождение детей именно из-за опасений, что их материальное положение в это время может значительно ухудшиться.

Милена Скрипальщикова
