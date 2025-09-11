В Москве рожают больше детей, чем в Лондоне, Нью-Йорке и Париже

В Москве коэффициент рождаемости выше среднего по России и идёт вразрез с тенденцией крупнейших мировых столиц. Об этом на IV форуме социальных инноваций в столице сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Смотрели Нью-Йорк, Лондон, Париж, Сингапур, тоже такой восточный город. Ряд других городов. Везде суммарный коэффициент рождаемости падает. Падает очень быстро. А в Москве этот коэффициент не падает, а растёт», — сказал он.

Столица России демонстрирует позитивную динамику, тогда как в большинстве мегаполисов мира ситуация ухудшается. Собянин отметил, что Москва показывает результаты выше среднероссийских.