День Усекновение главы Иоанна Предтечи: Что можно и нельзя делать 11 сентября

Православные верующие 11 сентября вспоминают мученическую кончину Иоанна Предтечи, обезглавленного по приказу царя Ирода. Об истории, традициях и смысле этого дня напомнили журналисты 360.ru.

Согласно Евангелиям, пророк Иоанн Креститель был казнён по приказу Ирода Антипы, правителя Галилеи. Ирод, оставив свою законную жену ради Иродиады, жены своего брата, подвергался обличениям со стороны Иоанна. Несмотря на уважение к пророку, Ирод заключил его в темницу. На пиру, после танца Саломеи, дочери Иродиады, Ирод, восхищённый девушкой, пообещал исполнить любое её желание. Саломея, подстрекаемая матерью, потребовала голову Иоанна Крестителя. Этот акт жестокости, когда тело убитого было осквернено, был совершён после того, как пророк не причинил никому вреда.

Отец Владимир Вигилянский, настоятель храма Святой мученицы Татианы при МГУ, пояснил, что Иоанн назван Предтечей, так как он проложил путь для Христа, а все причастные к его смерти понесли заслуженное наказание.

В этот день принято строго поститься, что получило в народе название «Иван Постный». Эта традиция является выражением глубокой скорби по поводу мученической смерти пророка Иоанна Крестителя. Люди осознают важность этого поста как способа почтить его память и вспомнить о его благочестивой жизни, исполненной смирения и преданности Богу.

«Пост поспособствует укреплению веры и осознанию для каждого христианина того, каким ценностям нужно следовать. Это и противостояние греховным деяниям, и поддержание скромного образа жизни», — подчеркнула религиовед, профессор РЭУ имени Плеханова Наталия Фоминых.

С праздником связано множество традиций и строгих запретов. В этот день нельзя употреблять в пищу круглые продукты, напоминающие по форме голову, использовать острые предметы, заниматься рукоделием, работать в огороде, а также устраивать шумные застолья. Не приветствуется ношение красного цвета, напоминающего о пролитой крови. Верующим рекомендуется посетить храм, молиться, помогать нуждающимся, проводить время с семьёй в спокойной обстановке, размышлять о покаянии и изучать житие Иоанна Крестителя.

С казнью Иоанна Предтечи связано множество народных примет о погоде. Считается, что журавли и лебеди, летящие на юг, предвещают скорую зиму, а не улетевшие скворцы сулят тёплое бабье лето. Гром в этот день предсказывает теплоту осени, а гуси, направляющиеся на юг, — дождь. Если улитки прячутся в раковины или на траве образуется иней, это сигнал о приближающихся холодах. Красное солнце на закате может означать активный листопад, а пение птиц сулит потепление.