Многожёнец Иван Сухов отрицает вину и считает, что дочь его оклеветала
РИАН: Многожёнец Сухов отрицает вину по делу о домогательствах к дочери
Иван Сухов. Обложка © VK / Иван Сухов
Многожёнец Иван Сухов, обвиняемый в совершении развратных действий в отношении своей дочери, полностью отрицает свою вину. Данное заявление сделал его адвокат Александр Почуев.
«Он вину не признаёт, считает, что его дочь оклеветала в связи с влиянием на неё со стороны телешоу, которому нужны были пикантные подробности о его личной жизни», — передаёт его слова РИА «Новости».
Адвокат особо подчеркнул, что на текущий момент Сухов не имеет официального процессуального статуса — он не признан ни подозреваемым, ни обвиняемым по данному делу. Расследование для установления всех обстоятельств произошедшего продолжается.
Напомним, что Иван Сухов стал известен из-за своего «многожёнства». Он проживает в трёхкомнатной квартире с тремя сожительницами и 14 совместными детьми. Всего у мужчины 30 детей. Однако вскоре на ток-шоу пришла его 19-летняя старшая дочь, которая обвиняет отца в домогательствах. Мама отправила её на перевоспитание к отцу пять лет назад. Тот же якобы совершал в отношении дочери действия сексуального характера.