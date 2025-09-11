Многожёнец Иван Сухов отрицает вину и считает, что дочь его оклеветала

Многожёнец Иван Сухов, обвиняемый в совершении развратных действий в отношении своей дочери, полностью отрицает свою вину. Данное заявление сделал его адвокат Александр Почуев.

«Он вину не признаёт, считает, что его дочь оклеветала в связи с влиянием на неё со стороны телешоу, которому нужны были пикантные подробности о его личной жизни», — передаёт его слова РИА «Новости».

Адвокат особо подчеркнул, что на текущий момент Сухов не имеет официального процессуального статуса — он не признан ни подозреваемым, ни обвиняемым по данному делу. Расследование для установления всех обстоятельств произошедшего продолжается.