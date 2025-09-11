Умерла звезда «Элис» и «Гремлинов» Полли Холлидей

Ушла из жизни американская актриса Полли Холлидей, ей было 88 лет. Зрители запомнили её по участию в таких фильмах, как «Гремлины», «Миссис Даутфайр» и «Ловушка для родителей», сообщает издание People .

Полли Холлидей начала свой путь с обучения в колледже Алабамы, а затем год провела в университете Флориды. После этого она стала учителем музыки в начальной школе, но вскоре решила посвятить себя актерскому мастерству. Её талант был отмечен тремя номинациями на «Эмми» за роль в ситкоме «Элис» и номинацией на «Тони» за мюзикл «Кошка на раскалённой крыше». За работу в фильме «Гремлины» Холлидей получила премию «Сатурн». Вся жизнь актрисы была посвящена карьере — у неё не было мужа и детей.