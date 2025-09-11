Метеозависимым приготовиться: Москвичей предупредили о рекордно высоком атмосферном давлении

«Атмосферное давление в Москве достигнет 1 016 гПа (762 мм рт. ст.), что станет новым рекордом для этого дня», — отметила Позднякова.

Ранее сообщалось, что климатологи наблюдают значительный климатический сдвиг в средней полосе России. По словам экспертов, за последние три декады тёплое время года в нашей стране стало длиннее в среднем на 10 дней.