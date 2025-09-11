Метеозависимым приготовиться: Москвичей предупредили о рекордно высоком атмосферном давлении
Солнечная погода в Москве и области, обусловленная антициклоном, скоро закончится. На грядущих выходных центр этого антициклона сместится в направлении Нижегородской области, что приведёт к повышению атмосферного давления в столичном регионе, сообщила метеоролог Татьяна Позднякова в Telegram-канале.
«Атмосферное давление в Москве достигнет 1 016 гПа (762 мм рт. ст.), что станет новым рекордом для этого дня», — отметила Позднякова.
13 и 14 сентября антициклон, который сейчас приносит солнечную погоду в Москву и область, переместится в Нижегородскую область. По словам специалиста, атмосферное давление поднимется до 1030 гПа.
Атмосферное давление варьируется в зависимости от географического положения. Для Москвы стандартным значением считается 746 мм ртутного столба. Резкое изменение этого показателя на 16 единиц является нетипичным явлением и может вызвать недомогание у лиц, чувствительных к погодным условиям.
