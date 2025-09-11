Мессенджер MAX
11 сентября, 10:59

«Глубоко потряс»: Военный парад в Китае назвали ответом на пророчество Киссинджера

Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Военный парад в Пекине 3 сентября стал демонстрацией силы Китая и реакцией на прогноз бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о возможном вооружённом конфликте с Америкой. Об этом сообщило издание Sohu.

«Военный парад 3 сентября, с одной стороны, продемонстрировал всему миру нынешнюю силу и решимость Китая, с другой стороны, он также глубоко потряс Соединенные Штаты — страну-гегемона», — говорится в материале.

Слова Киссинджера о вероятном конфликте были прогнозом, основанным на состоянии отношений между США и Китаем. После парада многие американцы вновь вспомнили его заявления. Эксперты издания подчеркнули, что Китай с 2018 года участвует в долгосрочной конфронтации с США, но смог сохранить экономическую мощь и влияние в мире, тогда как позиции доллара начали снижаться.

Военный парад в Пекине состоялся 3 сентября и был приурочен к 80-й годовщине разгрома милитаристской Японии и окончанию Второй мировой войны. Торжественные мероприятия посетил президент России Владимир Путин. Life.ru рассказывал, что на параде в Пекине Китай впервые продемонстрировал стратегическую ядерную триаду, включая межконтинентальную ракету на жидком топливе DF-5C, способную поражать цели по всей планете. Эта разработка играет важную роль в сдерживании угроз и обеспечении стратегической безопасности страны на международной арене, отмечали в КНР.

Милена Скрипальщикова
