Военный парад в Пекине 3 сентября стал демонстрацией силы Китая и реакцией на прогноз бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о возможном вооружённом конфликте с Америкой. Об этом сообщило издание Sohu.

«Военный парад 3 сентября, с одной стороны, продемонстрировал всему миру нынешнюю силу и решимость Китая, с другой стороны, он также глубоко потряс Соединенные Штаты — страну-гегемона», — говорится в материале.

Слова Киссинджера о вероятном конфликте были прогнозом, основанным на состоянии отношений между США и Китаем. После парада многие американцы вновь вспомнили его заявления. Эксперты издания подчеркнули, что Китай с 2018 года участвует в долгосрочной конфронтации с США, но смог сохранить экономическую мощь и влияние в мире, тогда как позиции доллара начали снижаться.