Армия РФ уничтожила Раду в зоне СВО
Минобороны: ВС России поразили израильскую радиолокационную станцию RADA
Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Российские военные в течение последних суток поразили радиолокационную станцию ВСУ RADA производства Израиля. Об этом 11 сентября сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
Также были нанесены удары по складам, где хранились ракеты и артиллерийские вооружения. Кроме того, целями атак стали пункты временного размещения подразделений ВСУ и иностранных наёмнико в 147 районах.
В тот же день, по данным военного ведомства, украинская сторона предприняла массированный налёт беспилотников на Белгородскую область. Сообщается, что в период с 08:00 до 11:00 утра по московскому времени в небе над регионом было уничтожено 15 летательных аппаратов.
Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении танка ВСУ Leopard немецкого производства. Заслуга принадлежит бойцам группировки войск ВС РФ «Центр».