Также были нанесены удары по складам, где хранились ракеты и артиллерийские вооружения. Кроме того, целями атак стали пункты временного размещения подразделений ВСУ и иностранных наёмнико в 147 районах.

В тот же день, по данным военного ведомства, украинская сторона предприняла массированный налёт беспилотников на Белгородскую область. Сообщается, что в период с 08:00 до 11:00 утра по московскому времени в небе над регионом было уничтожено 15 летательных аппаратов.