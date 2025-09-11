Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
11 сентября, 10:50

Армия РФ уничтожила Раду в зоне СВО

Минобороны: ВС России поразили израильскую радиолокационную станцию RADA

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Российские военные в течение последних суток поразили радиолокационную станцию ВСУ RADA производства Израиля. Об этом 11 сентября сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Также были нанесены удары по складам, где хранились ракеты и артиллерийские вооружения. Кроме того, целями атак стали пункты временного размещения подразделений ВСУ и иностранных наёмнико в 147 районах.

В тот же день, по данным военного ведомства, украинская сторона предприняла массированный налёт беспилотников на Белгородскую область. Сообщается, что в период с 08:00 до 11:00 утра по московскому времени в небе над регионом было уничтожено 15 летательных аппаратов.

«Накрыли их капитально»: Армия РФ поджарила украинский «Пеликан» с румынскими военными под Одессой
«Накрыли их капитально»: Армия РФ поджарила украинский «Пеликан» с румынскими военными под Одессой

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении танка ВСУ Leopard немецкого производства. Заслуга принадлежит бойцам группировки войск ВС РФ «Центр».

Никита Никонов
