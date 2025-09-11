Чертово яйцо или выскочка: В Подмосковье нашли редкий гриб из Красной книги

Жители подмосковной Лобни нашли редкий гриб Phallus impudicus — весёлка обыкновенная — в городском парке. Об этом рассказало интернет-издание Regions.ru.

«Гриб исключительный, выглядит очень необычно. Удивительно, что в такое чудо могло вырасти прямо у нас в парке», — отметила одна из местных жительниц.

Весёлку называют чертовым яйцом, яйцом ведьм, срамотником и даже вонючим сморчком. Этот гриб развивается в две стадии и делает это очень стремительно. Сначала он представляет собой «яйцо» плотной консистенции, при разрезе которого видна желеобразная масса и зачаток шляпки. На этой стадии необычный гриб пахнет редькой.

На втором этапе формируется зрелый гриб с полой ножкой и конической шляпкой, покрытой споровой слизью. Скорость роста может достигать 5 миллиметров в минуту. Этот факт поражает даже тех, кто не раз о нём слышал. Небольшой и не самый приметный гриб устроен уникальным образом. В зрелой стадии он издаёт сильный запах падали, привлекающий мух для распространения спор.

Несмотря на то что весёлка применяется в народной медицине, её лечебные свойства не имеют официального подтверждения. Сбор этого гриба запрещён, так как он занесён в Красную книгу. За его уничтожение предусмотрены штрафы в размере от 2500 до 5000 рублей.