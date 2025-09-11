Позывной Самбо: Россиянин вернулся из США, чтобы пойти на СВО

Россиянин, проживавший в США, прошёл подготовку в полевом лагере подразделения «Эспаньола» и получил позывной Самбо для участия в специальной военной операции. О его решении рассказал RTVI.

По словам добровольца, ключевым фактором стало желание вернуться на родину после гибели на фронте близких людей и одноклассников. Боец прожил в США последние четыре года, а полгода назад освоил в одном из подразделений ДОСААФ России специальность оператора-техника БПЛА. Он прошёл обучение по направлению работы с дронами перед отправкой в зону проведения СВО.

«Так как и близких начал терять, и одноклассников. Поэтому за Родину решил пойти воевать», — пояснил свой выбор мужчина.