Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

11 сентября, 11:24

Позывной Самбо: Россиянин вернулся из США, чтобы пойти на СВО

RTVI: Россиянин из США прошёл курс молодого бойца, чтобы поехать на СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kosmogenez

Россиянин, проживавший в США, прошёл подготовку в полевом лагере подразделения «Эспаньола» и получил позывной Самбо для участия в специальной военной операции. О его решении рассказал RTVI.

По словам добровольца, ключевым фактором стало желание вернуться на родину после гибели на фронте близких людей и одноклассников. Боец прожил в США последние четыре года, а полгода назад освоил в одном из подразделений ДОСААФ России специальность оператора-техника БПЛА. Он прошёл обучение по направлению работы с дронами перед отправкой в зону проведения СВО.

«Так как и близких начал терять, и одноклассников. Поэтому за Родину решил пойти воевать», — пояснил свой выбор мужчина.

Школу в Донецке назвали именем погибших под Часовым Яром Глосса и Коковина
Школу в Донецке назвали именем погибших под Часовым Яром Глосса и Коковина

Ранее сообщалось, что сын заместителя директора ЦРУ США Майкл Александр Глосс погиб в ДНР, сражаясь за Россию под Часовым Яром. Он участвовал в штурмовых операциях, освобождал Донбасс. За преданную службу он заслужил уважение сослуживцев и командования.

Юлия Сафиулина
