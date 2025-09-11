Путин на встрече с главой АСИ отметил рост инвестиционного рейтинга регионов
Обложка © kremlin.ru
Развитие инвестиционного климата российских регионов демонстрирует положительную динамику. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с главой Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой.
Чупшева напомнила, что в 2025 году АСИ подвело итоги национального инвестиционного рейтинга, который оценивает усилия региональных властей по созданию условий для ведения бизнеса. По её словам, Нижегородская область и Татарстан заняли второе место, а их индекс соответствовал прошлогоднему показателю Москвы, которая вновь возглавила рейтинг.
«Все растут», — подчеркнул Путин в ходе беседы.
Напомним, сегодня Путин провёл встречу с руководителем Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой. В Кремле глава АСИ рассказала президенту о работе агентства по дальнейшему улучшению инвестиционного климата в стране.