11 сентября, 11:29

Путин на встрече с главой АСИ отметил рост инвестиционного рейтинга регионов

Обложка © kremlin.ru

Развитие инвестиционного климата российских регионов демонстрирует положительную динамику. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с главой Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой.

Чупшева напомнила, что в 2025 году АСИ подвело итоги национального инвестиционного рейтинга, который оценивает усилия региональных властей по созданию условий для ведения бизнеса. По её словам, Нижегородская область и Татарстан заняли второе место, а их индекс соответствовал прошлогоднему показателю Москвы, которая вновь возглавила рейтинг.

«Все растут», — подчеркнул Путин в ходе беседы.

Напомним, сегодня Путин провёл встречу с руководителем Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой. В Кремле глава АСИ рассказала президенту о работе агентства по дальнейшему улучшению инвестиционного климата в стране.

Мария Любицкая
