Настоящие эмпаты: Учёные выяснили, как собаки научились читать мысли человека

Тысячелетия совместной жизни с людьми позволили собакам развить удивительную способность понимать множество человеческих чувств. Это стало возможным благодаря особенностям их мозга и химическим процессам, в частности, выработке окситоцина. К такому выводу пришли учёные, чьи данные приводит научный портал The Conversation.

Исследования с применением нейровизуализации показывают, что у собак существуют специализированные зоны мозга для обработки голосовых и эмоциональных стимулов. Слуховая кора и миндалина животных активируются при восприятии радостного смеха или сердитого крика, а вид знакомого человеческого лица вызывает возбуждение в центрах удовольствия.

На физиологическом уровне проявляется феномен синхронизации сердечного ритма в стрессовых ситуациях у пар человек-собака. Исследователи объясняют это явление элементарной формой эмпатии, при которой животное отражает состояние хозяина.

Особая роль принадлежит окситоциновой системе. При длительном визуальном контакте между человеком и собакой у обоих повышается уровень этого гормона. Учёные отмечают, что данный механизм сформировался исключительно в процессе одомашнивания, поскольку даже ручные волки не демонстрируют подобной реакции.

Собаки также способны различать выражения человеческого лица и реагировать на запаховые маркеры эмоций. В экспериментах животные проявляли тревогу при запахе пота испуганного человека и расслаблялись при ощущении «радостного» запаха.

Процесс одомашнивания привёл к уменьшению объема мозга собак по сравнению с волками, но повысил их социальную и эмоциональную чувствительность. Это позволяет животным эффективно считывать и реагировать на эмоциональные состояния человека.