МИД Британии отозвал посла США из-за скандала с Эпштейном
Sky News: Посол Британии в США Мандельсон лишился должности из-за Эпштейна
Посол Великобритании в США Питер Мандельсон потерял свой пост из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, обвинённым в педофилии. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на главу МИД страны Стивена Даути.
«Электронные письма показывают, что глубина и масштаб его отношений с Джеффри Эпштейном существенно отличаются от того, что было известно на момент его назначения», — сказал он.
Министр уточнил, что решение об увольнении было принято после получения новых данных из переписки дипломата. По его словам, особое внимание вызвало суждение Мандельсона о первом приговоре Эпштейну: он считал его неправомерным и подлежащим обжалованию. Даути подчеркнул, что эта информация стала поворотным моментом в оценке деятельности посла.
Ранее сообщалось, что в 2008 году, когда против финансиста Джеффри Эпштейна выдвинули обвинения в принуждении несовершеннолетней к проституции, Питер Мандельсон выражал ему поддержку. Согласно опубликованным электронным письмам, дипломат тогда написал Эпштейну, что его друзья «остаются с ним и любят его».